«Мечтатели» — первое оригинальное мультижанровое шоу-мюзикл для детей и взрослых в России

В эпоху ремейков и франшиз «Мечтатели» — редкий пример оригинального проекта, созданного в России, который стартовал в 2019 году и успешно перезапустился в 2024 году. Этот мюзикл не просто развлекает, но заставляет задуматься: о мечтах, которые мы откладываем, о смелости делать выбор, о том, как важно верить в себя. Шоу уже посмотрело почти 600 000 зрителей, из которых более 20 000 человек увидели постановку вживую. Новый сезон стартует 28 марта и продлится до 27 апреля.

© Пресс-служба шоу-мюзикла «Мечтатели»

«Мечтатели» — первое в нашей стране мультижанровое представление, объединяющее театр, кино, мюзикл и современные технологии. Комбинация трюков с полетом над залом, динамичные видеопроекции, уникальные декорации-трансформеры, способные менять облик сцены за считанные секунды, головокружительные перформансы и эстрадные номера обеспечивают полное погружение в сюжет, завоевывая симпатию маленьких зрителей, а эмоциональный сюжет делает спектакль актуальным для взрослых.

История, которая касается каждого

Герои шоу предстают перед зрителями в момент выбора. Одни решают оставить мечты в прошлом, другие — следовать за ними, преодолевая страх и сомнения. Их путь пролегает через загадочный мир несбывшихся желаний, где строгий Профессор подчиняет мечты логике и рутине. Но настоящие чудеса случаются там, где есть дружба, смелость и вера в невозможное.

Это история про каждого, кто когда-то боялся мечтать. Про взрослых, которые забыли, каково это — верить в чудо.

Что делает «Мечтателей» уникальными?

Оригинальный сюжет вместо пересказа известных историй

Шоу начинается еще в фойе: интерактивная экспозиция для детей и взрослых

Кинематографические эффекты и сценография, которые погружающие зрителя в сказку

Главные герои, в которых просто узнать себя ребенок-энтузиаст/исследователь, влюбленная пара и офисный работник

Яркие персонажи — эксцентричный Профессор, комичный Главный Врач, бесстрашные мечтатели

Семейный формат, объединяющий поколения

Идея, которая лежит в основе проекта

Главное — не разучиться мечтать. Современный мир учит детей быть рациональными и прагматичными, но что происходит, когда они перестают мечтать? «Мечтатели» напоминают, что воображение и вера в невозможное — не менее важны, чем знания и навыки.

Отклик с реальной жизнью. Многие взрослые узнают себя в героях мюзикла: страх перед риском, попытки соответствовать чужим ожиданиям, забытые детские мечты. Шоу пробуждает эмоции, которые мы давно заглушили.

Семейное событие. В отличие от большинства постановок, рассчитанных только на детей или только на взрослых, «Мечтатели» создают эмоциональный мост между поколениями.

Город изобретателя

Мечты всегда были двигателем прогресса, превращая воображаемое в реальность. Люди веками смотрели в небо и мечтали о полетах, вдохновляясь птицами и звездами. Эти мечты привели к созданию первых летательных аппаратов, а затем — к самолетам, ракетам и космическим кораблям. То, что когда-то казалось невозможным, стало частью повседневной жизни благодаря смелым мечтателям и изобретателям. Каждое великое изобретение начинается с мечты, которая заряжает человека на поиск решений и открытие новых горизонтов.

За 60 минут до начала вас ждет интерактивная экспозиция, где мечты становятся реальностью!

«Город изобретателя» — это пространство, где каждый ребенок сможет почувствовать себя ученым и творцом, исследуя мир технологий через игру. Здесь можно узнать, как наука, инновации и изобретения меняют будущее и как они начинаются с мечты.

Команда создателей

«Мы не просто сделали еще один мюзикл. Мы создали мир, где дети и взрослые могут вспомнить, каково это — мечтать без ограничений»

Режиссер и автор идеи — Наталья Рослан, работавшая с крупнейшими театрами России (Большой театр, Кремлевский дворец, Крокус Сити Холл)

«Главный посыл мюзикла — мечты не должны становиться жертвами обстоятельств. Это история о том, что детская вера в невозможное — самая сильная сила на свете»

Композитор — Александр Еловских, певец, композитор, участник шоу «Голос», работавший с Ларисой Долиной, Александром Зацепиным, Львом Лещенко

«Современный зритель избалован визуальными эффектами, но театр — это всегда про эмоции. В «Мечтателях» мы объединяем технологии и человеческие переживания, чтобы история оставалась в сердце надолго»

Продюсер — Юрий Ярушников, режиссер международных концертов, 3D mapping шоу, фильмов и музыкальных клипов

Хореограф — Сергей Мандрик, постановщик танцевальных номеров для Первого канала, MTV и музыкальных спектаклей

Когда и где?

Вегас Сити Холл, Красногорск, ул. Международная, д. 12.

Продолжительность: 90 минут без антракта. Возраст: 6+

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