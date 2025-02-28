Россиян заинтересовали мемуары вице-президента США

Интерес россиян к автобиографии вице-президента США Джея Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса» в феврале вырос в восемь раз. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Литрес».

Отмечается, что рост продаж коснулся не только краткого изложения книги на русском языке, но и оригинального варианта. Автобиографию Вэнса на английском стали покупать в пять раз чаще.

Мемуары Джея Ди Вэнса были изданы в июне 2016 года. В книге политик открыто рассказывает о своем происхождении, трудном детстве в неблагополучной семье и жизни в «Ржавом поясе» США, где до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли тяжелой промышленности.

Ранее сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли повысил интерес к биографии и творчеству писателя.