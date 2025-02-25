Американист Дудаков оценил вероятность скорой отмены санкций США против России

Политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал в беседе с RT, ожидать ли в ближайшее время отмены санкций США против России.

«На мой взгляд, всё-таки не стоит торопиться. Я думаю, что для начала мы увидим возобновление работы дипломатических служб: российской — в Америке, американской — в России. Возможно, что всё-таки нашего посла согласуют в США. Это был бы важный шаг на пути нормализации отношений. Плюс Трамп ещё не назначил своего посла в Россию. Поэтому здесь ситуация пока в подвешенном состоянии находится. И уже после этого, я думаю, всерьёз начнутся переговоры о возможности смягчения, снятия санкций», — считает политолог.

По его словам, это небыстрый процесс, который может занять полгода-год.

«Здесь стоит быть готовыми к тому, что это может растянуться. Плюс, я думаю, большая серьёзная дискуссия начнётся вокруг того, какие именно санкции смягчать. Потому что американцы бы, конечно, хотели смягчить санкции, которые затрагивают в первую очередь их интересы. То есть там, где наносили ущерб самой американской экономике: то, что они у нас закупали. Это, в частности, импорт титана для американской аэрокосмической отрасли, для той же корпорации Boeing, которая сейчас находится в проблемном состоянии. Это импорт алюминия из России, на что тоже приходилась немалая часть того, что закупали США до введения всех санкций. Это импорт удобрений, потому что запрет на закупки российских удобрений привёл к взлёту стоимости на внутреннем рынке США и в целом в мире», — рассказал Дудаков.

В целом, по прогнозу специалиста, вероятность того, что со стороны США смягчение санкций будет, не маленькая.

«И, как мы видим, многие американские компании уже лоббируют возвращение на российский рынок, лоббируют как раз смягчение санкций для того, чтобы вернуться на российский рынок. Европейцы же оказываются в подвешенном состоянии, потому что, если американцы смягчают санкции, им будет сложнее антироссийский вектор политики продолжать. И европейские компании тоже не хотели бы, конечно, оказаться в проигрыше», — заключил аналитик.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Вашингтон в скором времени может отменить антироссийские санкции.