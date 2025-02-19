Запад может рассмотреть возможность ликвидации президента Украины Владимира Зеленского из-за его противоречивых поступков, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинский лидер стал токсичной фигурой как для радикалов внутри страны, так и для европейских элит.

Дело в том, что Зеленский сейчас попал под жернова Запада. Он долго работал с Великобританией. Есть информация, что месторождения редкоземельных металлов он продал Англии, а сегодня он пытается их продать США. Англичане задают вопрос: «Как?» Радикалы ему никогда не простят передачи территории Украины России, он токсичен для националистов. Запад тоже его считает токсичным, пытается его убрать, — пояснил эксперт.

Матвийчук отметил, что в нынешней ситуации украинский лидер оказался в крайне уязвимом положении. По его мнению, после президентских выборов на Украине Зеленский может стать человеком, который слишком много знает, а такие люди, как показывает история, редко живут долго.

Если это все сойдется, то он из президента превратится в обычного человека, который слишком много знает. А, как известно, человек, который слишком много знает, долго не живет, — резюмировал Матвийчук.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский совершал не только военные, но и экономические преступления. По его словам, украинский лидер замешан в коррупции, поэтому нелепо обсуждать какие-либо гарантии безопасности для него.