США могут решиться на сценарий, при котором украинский президент Владимир Зеленский будет ликвидирован, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, такой шаг позволит привести к власти на Украине нового лидера, угодного главе Белого дома.

По сути, это может быть общим консолидированным решением на Западе: ликвидировать Зеленского, а еще в идеале обвинить в этом Россию. То есть, таким образом решается масса проблем: и по перевыборам, и по нейтрализации компромата, который есть у Зеленского на того же Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru) и его банду. При этом еще доступ к власти получает Валерий Залужный (посол Украины в Великобритании. — NEWS.ru), или Иван Баканов (бывший глава СБУ. — NEWS.ru), или Дмитрий Разумков (экс-спикер Верховной рады. — NEWS.ru). Каждый из этих персонажей устраивает Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), — пояснил Рогов.

Эксперт отметил, что США также могут принять решение о ликвидации Зеленского, чтобы устранить угрозу для своей политической стабильности. По его мнению, украинский лидер владеет информацией, которая может повредить интересам влиятельных западных политиков.

На самом деле, такая версия более чем вероятна по той простой причине, что Зеленский, мягко говоря, попутал берега и забывает, какое место пищевой цепочки на Западе занимает. Мы видим, что сегодня Зеленский позволяет себе дерзить в адрес Трампа, не соглашаться с чем-то, что ему уже спущено и так далее. Плюс Зеленский знает слишком много тайн и компромата на глобалистов и демократов, которые сегодня, по сути, находятся в оппозиции в США, — резюмировал Рогов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что запад может рассмотреть возможность ликвидацииЗеленского из-за его противоречивых поступков. По его словам, украинский лидер стал токсичной фигурой как для радикалов внутри страны, так и для европейских элит.