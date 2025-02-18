Опрос: Компании стали отказываться от празднований 23 Февраля и 8 Марта

Согласно опросу, проведенному профессиональным сообществом MICE Excellence, 53 процента компаний в этом году не планируют отмечать на работе предстоящие праздники — 23 Февраля и 8 Марта.

40 процентов респондентов сообщили, что празднование состоится. Примерно одинаковое количество опрошенных изменили свое мнение: три процента компаний, не отмечавших в прошлом году, решили провести праздник, тогда как четыре процента отказались от традиции.

Среди тех, кто планирует торжества, 91 процент компаний проведут их в офисе, а девять процентов выберут внешнюю площадку, например лофт или ресторан. Примерно каждая пятая компания организует централизованные подарки для сотрудников.

Практика празднования 23 Февраля и 8 Марта на рабочих местах постепенно сокращается. 56 процентов ивент-менеджеров отметили значительное снижение запросов на организацию таких мероприятий. 28 процентов сообщили о сокращении примерно на треть, еще 28 процентов — на 15–30 процентов. При этом треть профессиональных организаторов не заметили изменений в количестве таких заказов.

Правительство РФ утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. 23 февраля выпадает на воскресенье, а поскольку это выходной, то отдых за него сотрудникам дадут 8 мая. 8 марта придется на субботу. Так как это тоже выходной, то его перенесут на пятницу 13 июня.