Почему LADA Largus удобен для среднего бизнеса

В 2024 году на конвейер вернулись модели LADA Largus. Пассажирские универсалы, включая версию Cross с увеличенным дорожным просветом, и цельнометаллические фургоны стали уникальным предложением на рынке. По сути, это единственный автомобиль, который может быть и семейной машиной, и партнёром по бизнесу.

© LADA

LADA Largus как идеальный бизнес-партнер

Надёжная, неприхотливая и выносливая машина отлично адаптирована для российских условий, а по соотношению цены, стоимости эксплуатации и возможностям у LADA Largus фактически нет конкурентов. Модель стабильно занимает первые строчки в рейтингах продаж. Всё потому, что она отлично подходит для среднего бизнеса.

Короткие свесы кузова и оптимальный размер колёсной базы делают Largus маневренным. Грузоподъёмность до 800 кг, размеры багажника с удобной двустворчатой дверью и рейлинги на крыше позволяют легко разместить всё необходимое для работы. Причём работа эта может быть самой разной.

5- и 7-местные универсалы отлично подойдут для такси — комфортабельный салон вместит пассажиров и их багаж. Сервисные службы и ремонтные мастерские смогут легко перевозить сотрудников, инструменты и материалы. Крепления для багажника на крыше и возможность буксировки прицепа открывают дополнительные возможности. Цельнометаллический фургон — идеальный выбор для служб доставки, строителей и владельцев магазинов. LADA Largus фургон имеет высокую грузоподъёмность, просторный грузовой отсек до 2600 л.

Важно, что Largus оснащаются бензиновым двигателем 1.6 с оптимальной для такой модели мощностью, низким расходом топлива и невысокой стоимостью обслуживания. Всё это важно для бизнеса, где автомобиль должен зарабатывать деньги.

© LADA

При этом аскетичной модель назвать нельзя. В оснащение входят трехступенчатый подогрев сидений, обогреваемые боковые зеркала, круиз-контроль, регулируемое сиденье, подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, камера заднего обзора и мультимедийная система LADA Enjoy Pro. Коммерческий автомобиль оснащён на уровне легковушек, так что время за рулём можно проводить с комфортом.

Как приобрести LADA Largus в выгодой

Стоимость LADA Largus начинается от 1 660 000 рублей, но выгоду до 350 000 рублей можно получить уже в момент покупки. Для бизнеса у автогиганта есть фирменная программа LADA Leasing.

Лизинг — это аренда с правом выкупа, один из наиболее привлекательных способов покупки коммерческого транспорта.

Среди его преимуществ:

Экономия оборотных средств. Возможность возмещения НДС. Оптимизация базы для расчёта налога на прибыль. Доступ к механизму ускоренной амортизации. Возможность учёта автомобиля на балансе лизингодателя. Возможность приобретения автомобиля по минимальной цене по окончании договора лизинга.

Программа LADA Leasing позволяет подобрать оптимальные сроки договора и размеры аванса для каждого клиента. Оформление документов берёт на себя лизингодатель, так что остаётся только договориться об удобном графике и варианте платежей и получить свой LADA Largus.

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Рекламодатель: АО «АВТОВАЗ»

Идентификатор ОРД: 2RanynBoT53