Водонаева раскрыла подробности гибели бывшего жениха на СВО

Сегодня Алена Водонаева сообщила печальную новость — на СВО погиб ее бывший жених Антон Коротков. Телеведущая вышла на связь и рассказала подробности случившегося.

Водонаева связалась с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), который дружил с Антоном и первым сообщил о его смерти. Музыкант рассказал Алене, что Коротков несколько месяцев назад пропал без вести на СВО, и все общие друзья были с ним не на связи.

Экс-участница «Дома-2» поддерживает хорошие отношения с сестрой бывшего возлюбленного, поэтому она сразу же связалась с его семьей. Алена выяснила, что Антона похоронили в прошлую среду. Водонаева даст адрес, где он покоится, всем, кто хочет поехать на кладбище и почтить память мужчины.

« Я и м о я с е м ь я в ы р а ж а е м с о б о л е з н о в а н и е б л и з к о м у Антону. Маме и сестре», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Погибший в Курской области Антон Коротков посмертно награжден Орденом Мужества.

Алена и Антон встречались в 2017 году. Несмотря на то, что возлюбленный был на шесть лет моложе блогерши, это не мешало им строить отношения и даже планировать свадьбу. Но в итоге Водонаева отменила торжество, так как разочаровалась в избраннике.

Ранее вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в Курской области. Он отправился на фронт добровольцем.