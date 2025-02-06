Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT назвал ожидаемым заявление спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога о мизерных или нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия.

«Реакция Келлога и всех остальных, я думаю, что ожидаемая, потому что сейчас дать Украине ядерное оружие — это вызвать всадников апокалипсиса. Потому что как только Украина получит ядерное оружие, она тотчас же, в этот же день его использует, потому что задачи Украины сейчас заключаются в том, чтобы нанести России максимальный ущерб всеми возможными средствами», — отметил он.

Как пояснил Блохин, в случае применения ядерного оружия в том числе пострадают Европа и другие ближайшие игроки.

«Поэтому очевидно, что Келлог и все остальные разумные здравомыслящие люди именно в этой струе думают. Украина после распада Советского Союза имела колоссальный экономический и военный потенциал, потом этот потенциал растранжирила и сейчас осталась у разбитого корыта... Это (связано. — RT) с ностальгией о прошлых временах... Поэтому сейчас все эти разговоры идут», — заключил политолог.

Ранее Келлог назвал мизерными или нулевыми шансы Украины на получение ядерного оружия.

4 февраля Владимир Зеленский предложил Западу «вернуть» Украине ядерное оружие, если Киев не вступит в НАТО.

Президент Владимир Путин предупредил, что получение Киевом ядерного оружия вынудит Россию задействовать все имеющиеся у неё средства поражения.