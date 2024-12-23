Главу электросетей в Минводах уволили после корпоратива со стриптизом. Видео попало в соцсети.

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«Это мероприятие было организовано по личной инициативе, предприятие к этому отношения не имеет. Но ситуация, конечно, возмутительная», – рассказал гендиректор ГУП «Ставэлектросеть» Сергей Крынин.

Со всеми руководителями филиалов были проведены беседы о недопустимости подобного. Участника развратного корпоратива уволили после того, как видео со стриптизом попало в соцсети.

Напомним, вчера отмечался день энергетика. После бурного празднования глава электросетей Минвод лишился должности.

Накануне «ФедералПресс» писал, что Козлов и Кондратьев посетили загрязненный пляж Анапы.