Reuters: Киев показал иностранным журналистам обломки ракеты "Орешник"

Украинские военные продемонстрировали группе иностранных журналистов обломки российской ракеты "Орешник", использованной для удара по промышленному предприятию в Днепре, сообщает Reuters. Журналистов попросили не раскрывать местонахождение ракеты по соображениям безопасности. Элементы ракеты хранятся в специальном ангаре, где в настоящее время проводится экспертиза. Украинские специалисты рассчитывают, что анализ обломков позволит получить информацию о цепочках поставок для российской армии и процессе производства баллистической ракеты. Следователь Службы безопасности Украины (СБУ), представившийся агентству именем Олег, сообщил, что это первый случай обнаружения частей такой ракеты на территории Украины. Люди на Украине волнуются Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN рассказал, что жители страны обеспокоены последним ударом российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру. "Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего", - сказал он. На вопрос о возможных опасениях, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация могут потребовать от Украины отказаться от части территорий, Кулеба ответил, что украинские власти не строят иллюзий относительно нового состава Белого дома. Он добавил, что разговор не должен начинаться с того, что Украина готова уступить, а с того, что для соглашения сделает Россия. Ответ России на удары Украины 21 ноября Россия впервые использовала баллистическую ракету "Орешник" для удара по объекту в Днепре. Он рассказал, что удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре, который занимается производством ракетной техники и другого вооружения. Путин подчеркнул, что в настоящее время не существует средств, способных противостоять ракете "Орешник". Он отметил, что ракета атакует цели со скоростью 2,5-3 км/с, что делает ее перехват невозможным для современных систем ПВО и ПРО. Глава государства также добавил, что российская сторона будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и других стран о возможной угрозе, предлагая им покинуть опасные зоны при использовании таких высокоточных систем, как "Орешник". По словам Путина, удар по объекту в Днепре стал ответом на удары Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. После удара Украина обратилась к западным партнерам с просьбой о поставках новых систем ПВО. В частности, Киев запросил у США помощь в модернизации систем Patriot или поставку системы Aegis, подобных тем, которые ранее были установлены на базе Военно-морских сил США в Польше и предназначены для защиты от баллистических ракет средней дальности.