Глава МИД Израиля заявил об утрате легитимности МУС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар считает, что Международный уголовный суд (МУС) утратил всякую легитимность после того, как выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

"Черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности. Он действовал как политический инструмент на службе самых радикальных элементов, стремящихся подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке", - утверждал глава МИД, разместивший это заявление в X.

Саар назвал "абсурдными" ордера на арест Нетаньяху и Галанта. По его версии, МУС "не имел полномочий" на такие действия, поскольку Израиль "не является членом" этой судебной инстанции. "Фактически это атака на право Израиля на самооборону. Эта атака направлена против страны, которая подвергается самому масштабному нападению и угрозе в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто стремятся уничтожить", - уверен министр.

По его оценке, с точки зрения морали это решение МУС "превращает добро в зло и служит злу". "Порядочные страны и каждый порядочный человек в мире должны с отвращением отвергнуть эту несправедливость", - полагает Саар.