Густаво Петро: США должны способствовать исполнению решения МУС по аресту Нетаньяху

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро назвал логичной выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и считает, что власти США должны способствовать исполнению решения.

"Это логичное решение. Нетаньяху - это геноцид, - написал глава государства в X. - Если [президент США Джо] Байден проигнорирует это решение, он просто приведет мир к варварству. Западная Европа должна восстановить свою независимость в международной политике и действовать в соответствии с постановлением суда".

Ранее МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министр обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины. Также МУС потребовал арестовать командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. При этом армия Израиля сообщила еще в августе, что ад-Дейф был ликвидирован в результате израильского удара 13 июля по городу Хан-Юнис в секторе Газа.

В октябре 2023 года руководство Колумбии приняло решение отозвать для консультаций своего посла в Израиле из-за военной операции в секторе Газа. Президент Густаво Петро заявил, что удары по анклаву и его блокада несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Израильские власти вызвали в МИД посла Колумбии Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро "антисемитскими". В начале мая Богота разорвала дипломатические отношении с Израилем.