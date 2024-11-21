ХАМАС назвал ордер МУС на арест Нетаньяху важным историческим прецедентом

Палестинское движение ХАМАС приветствовало ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта. Об этом сообщает РИА Новости. "Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта", - говорится в заявлении. Отмечается, что данный шаг представляет собой важный исторический прецедент. Также в ХАМАС призвали все страны сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности. В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о "преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года". Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.