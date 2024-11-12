Переговоры или удары по России: кандидат в канцлеры ФРГ пообещал ультиматум Путину

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он поставит России ультиматум: прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Если требование не будет выполнено, Берлин поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет ограничения на удары по российской территории.

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Кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) на пост канцлера Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому журналу Stern заявил, что в случае своей победы на выборах он готов инициировать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, а также выдвинуть ультиматум России.

При этом Мерц отметил, что такой разговор будет возможен только при наличии соответствующего повода и в случае достижения консенсуса среди европейских и трансатлантических партнеров.

По его словам, он намерен потребовать от России прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов. В противном случае Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и снимет ограничения на использование украинского оружия для ударов вглубь России.

«Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», — сказал он.

Страх перед Путиным

В октябре Мерц выразил аналогичную позицию, выступая в бундестаге. Тогда он обвинил действующего канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности. Он призвал канцлера «преодолеть страх перед [президентом РФ Владимиром] Путиным» и совместно работать над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Мерц неоднократно критиковал действия немецкого правительства, называя их «медленными и нерешительными» в вопросе поставок боеприпасов и передовых вооружений Украине. Он уже призывал Германию предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, против чего выступает Шольц.

«Крылатые ракеты Taurus позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии», — говорил он.

Летом в эфире Tagesschau (ARD) Мерц предложил усилить военную поддержку Украины, включая поставку истребителей. Он отметил, что Германия должна помочь Киеву восстановить контроль над воздушным пространством, так как, по его мнению, атаки по инфраструктуре не могут быть эффективно сдержаны только с помощью наземных сил.

От депутата до лидера оппозиции

Фридрих Мерц начал свою политическую карьеру в конце 1980-х, став депутатом Европарламента. В 1994 году он был избран в бундестаг, а через четыре года занял пост заместителя лидера фракции ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле. В 2000 году Мерц стал лидером фракции, но никогда не входил в правительство.

После поражения ХДС на выборах 2002 года Мерц покинул пост лидера фракции. Сменившая его Ангела Меркель вскоре стала канцлером и критиковала его налоговые реформы. В 2007 году он отказался баллотироваться на выборы, а в 2009 году ушел в консалтинг. В 2018 году Мерц вернулся в политику, но проиграл выборы на пост главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей ставленницей Меркель.

В своей экономической программе Мерц настаивает на реформировании системы пособий, пересмотре отказа от атомной энергетики и ужесточении миграционной политики, включая постоянный контроль на внутренних границах. Внешнеполитические предложения Мерца более радикальны, чем у Шольца. Он поддерживает идею отправки войск НАТО на Украину и поставки дальнобойных крылатых ракет.

Мерц был выдвинут кандидатом в канцлеры от оппозиционной ХДС в сентябре. Недавно Шольц объявил, что в январе в бундестаге состоится голосование о доверии его правительству, что даст возможность провести досрочные выборы в марте. На следующий день министр финансов, лидер СвДП Кристиан Линднер подал в отставку, что привело к распаду правящей коалиции. В результате Германия оказалась под управлением правительства меньшинства, состоящего из представителей Социал-демократической партии и «Зеленых», которому предстоит искать поддержку ХДС/ХСС для принятия законопроектов до выборов.