«Имеет право»: политолог о запрете хиджабов в школах Владимирской области

Власти Владимирской области имеют право запретить ношение хиджабов в школах региона, выразил мнение политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале, комментируя реакцию муфтия Чечни и председателя КЦМСК Салаха Межиева на соответствующее решение. По его словам, в этом вопросе важно учитывать мнение местных жителей, которые считают, что родители не должны заставлять девочек носить такой элемент одежды в учебных заведениях.

Марков отметил, что вопрос ношения никабов не вызывает разногласий в стране, поскольку их продвигают религиозные радикалы, связанные с зарубежными центрами. Но с дискуссией вокруг ношения хиджабов дело обстоит иначе, добавил он.

Вообще хиджаб это не традиционная женская одежда для мусульман в России. У наших народов традиционная женская одежда — это платок, он закрывает волосы. Похож на платок православных, но по другому завязывается, — считает Марков.

По его мнению, традиция носить хиджаб пришла из арабских стран вместе с муфтиями, получившими религиозное образование в исламских университетах. Он отметил, что критика решения Владимирской области запретить ношение хиджабов в школах со стороны координационного центра мусульман Северного Кавказа запускает здоровую дискуссию. Тем не менее, как считает Марков, у региона может быть свое мнение на этот счет.

Владимирская область имеет право запретить арабскую одежду хиджаб. Мнение народа имеет значение. В Чечне народ считает, что можно ходить и в хиджабе и без хиджаба. А во Владимире и во всех традиционных русских регионах именно народ считает, что девочек родители не должны заставлять в школу надевать хиджаб. Пусть мнение народа будет главным, — написал он.

Ислам предписывает женщинам скрывать аурат — все тело, кроме лица и кистей рук. Хиджаб представляет собой любое одеяние, отвечающее этому требованию, в то время как никаб является традиционным головным убором, скрывающим волосы и лицо женщины, оставляя лишь прорезь для глаз.

Ранее глава Духовного управления мусульман Чечни, муфтий региона и председатель КЦМСК Салах Межиев заявил, что запрет на ношение хиджабов в школах Владимирской области является нарушением положений Конституции России. По его словам, недоумение вызывает особый запрет именно и только исламской религиозной одежды.