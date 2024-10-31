Юрист рассказал, законно ли решение областей запретить ношение никабов и хиджабов

Юрист Илья Ремесло в эфире Радио «Комсомольская правда» назвал законным решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в общеобразовательных учреждениях.

«Решение, принятое властями, оно абсолютно законно, потому что оно соответствует закону об образовании, который устанавливает светский стандарт образования в нашей стране и четко говорит, что регионы вправе определять ту форму, тот вид одежды, в котором ходят ученики в школах. Это совершенно четкое положение, и оно, более того, уже введено в ряде регионов России», — заявил собеседник.

Среди них, подчеркивает юрист, и республики Кавказа. Некоторые школы в Чечне, Дагестане, на Ставрополье и в Мордовии также ввели запрет на ношение никабов и хиджабов.

«В этих республиках, в частности, даже дело дошло до Верховного суда еще в 2015 году, когда недовольные обратились в суд о том, что запрещают детям носить в школе религиозную одежду, и суд отказал, суд встал на сторону властей региона. Это давным-давно уже известная тема, тут уже даже обсуждать нечего, потому что как таковой юридической позиции у сторонников ношения этой одежды просто нет. Они просто ни на что не опираются и опираться не могут», — добавил собеседник.