На курорте “Мрия” прошел форум “Осенний марафон Здорового Долголетия»

С 19 по 23 октября на курорте Сбера “Мрия” состоялся форум “Осенний марафон Здорового Долголетия” с ведущими экспертами России, где они раскрыли перспективные подходы к управлению возрастными изменениями организма. Также во время мероприятия прошел VI Научный совет курорта "Мрия", с ключевой темой про влияние воды на здоровье и долголетие.

В рамках форума ученые, врачи и представители бизнеса обсудили эстетическую медицину и молекулярную косметологию, водородную терапию, паспорт микробиома и крымскую альтернативу антибиотикам. В центре внимания участников также находилась персонализированная медицина в курортной индустрии и стандарты превентивной медицины, а также развитие отрасли медицинской реабилитации в Республике Крым.

© Пресс-служба

Завершением форума стал VI Научный совет курорта "Мрия”, в котором спикеры поделились особенностями оздоровительного биологического влияния воды. Это событие объединило исследователей темы долголетия, которые вовлечены в разработку новых моделей оценки биовозраста и внедрение их в программы оздоровления. Они формируют паспорт здоровья гостя, а также концепцию “Крымского долголетия” на основе использования уникальных природно-климатических особенностей.

© Пресс-служба

Спикерами мероприятия стали члены Российской академии наук — академики Юрий Рахманин, Александр Разумов, академик РАЕН и председатель Научного Совета курорта “Мрия” Арсений Труханов, профессора Сеченовского Университета, Крымского федерального университета, Академического НИИ физических методов лечения и реабилитации города Ялты, владельцы медицинского бизнеса со всей страны.

© Пресс-служба

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта “Мрия”: “Вместе с сообществом ученых мы заложили фундамент для научного кластера в Крыму, в котором будем создавать инновационные медицинские технологии для здорового долголетия человека. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими компаниями, вовлеченных в индустрию оздоровления, курорт взял курс на глобальные вопросы: качество жизни жителей страны и увеличение ее продолжительности. Мы учимся измерять и влиять на биовозраст гостя, в том числе благодаря генетическими исследованиями нового поколения — микробиому, экзому. Внедряем принципы молекулярной диетологии в ресторанах, в скором времени на курорте появятся суперфуды. Пристальное внимание уделяем программе восстановления здорового сна. Природно-климатические расположение “Мрия” позволяет нам углубиться в энотерапию.