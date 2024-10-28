Миллионер завещал состояние собаке, дворецкому и повару

Индийский бизнесмен Ратан Тата оставил 100 миллионов долларов США своей собаке по кличке Тито, дворецкому и главному помощнику Конару Суббиаху и повару Раджану Шоу. Согласно завещанию одного из самых богатых людей страны, он хотел, чтобы питомец после его смерти получал «неограниченную заботу». Родным братьям и сестрам Тата оставил лишь малую часть имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ратан Тата родился в 1937 году, учился архитектуре в США, затем поработал на разных должностях в семейной компании TISCO, ныне оно известно как Tata. В 1991 году бизнесмен возглавил совет директоров конгломерата. Под его руководством компания приобрела такие мировые бренды, как сталелитейная фирма Corus, британские автомобильные концерны Jaguar и Land Rover, а также вторую по величине чайную компанию мира Tetley.

На протяжении всей жизни миллионер был известен своей любовью к животным. Он не был женат, и у него не было детей.

Ратан Тата ушел из жизни 10 октября 2024 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семье и назвал его "бизнесменом-визионером, отзывчивым и невероятным человеком".