Эрдоган досрочно покинул саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре, попрощавшись с Владимиром Путиным и другими участниками форума.

Президент России Владимир Путин попрощался с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который покинул саммит БРИКС раньше запланированного, передает ТАСС. Эрдоган участвовал в заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани, но из-за теракта в Анкаре принял решение вернуться в страну досрочно.

После выступления Эрдоган подошел к Путину. Президент России, являющийся хозяином саммита, ненадолго отвлекся от обсуждений, чтобы попрощаться с турецким лидером, они обменялись несколькими словами. После этого Эрдоган покинул площадку саммита.

На четверг у Эрдогана были запланированы еще несколько встреч на полях форума, однако график пришлось изменить из-за происшествия в Анкаре. В аэропорту Казани его проводил глава Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани осудил теракт в Анкаре, подчеркнув, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом. Кроме того, он предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.