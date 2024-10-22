Адвокат предположил, как могут начать контролировать Глюкозу

Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) могут поставить на учет в наркологический диспансер, рассказал LIFE.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, это может плохо отразится на жизни артистки.

В качестве последствий — обычно в таких случаях ставят на учет в наркологический диспансер. По аналогичным историям, где я принимал участие, тоже речь шла о публичных людях, и после аналогичного привлечения к административной ответственности их ставили на учет в наркологический диспансер, — объяснил эксперт.

Адвокат отметил, что нередко требуют справку о том, что человек не стоит на учете в такого рода диспансерах.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что Глюкозе нужно запретить появляться на концертах, телевидении и в социальных сетях после скандала в аэропорту. Парламентарий выразил мнение, что исполнительнице нужен полный курс реабилитации.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев сообщил, что штраф в пять тысяч рублей, который получила Глюкоза за употребление запрещенных веществ, вероятно, не исправит артистку. Депутат считает, что правоохранительным органам стоит «поработать» с исполнительницей, чтобы выйти на след тех, кто поставляет наркотики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.