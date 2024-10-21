Эксперт по этикету объяснила, почему лидер ОАЭ пришел к Путину в кроссовках

Лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян не мог надеть туфли на встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказала NEWS.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Она отметила, что такую обувь в Эмиратах носят те, кто только начинает свою карьеру, а не арабы высших сословий.

Арабы высших сословий действительно не носят туфли. Если мы видим в Арабских Эмиратах мужчину в белом платье, но на нем туфли, то, скорее всего, он начинающий карьеру человек либо иммигрант, то есть совсем не знающий культуры, — пояснила Холгова.

Эксперт уточнила, что арабы высокого уровня большую часть времени носят обувь с открытыми пальцами и пятками. Но, поделилась Холгова, когда планируется встреча с важными представителями других стран, они могут надеть кроссовки.

Арабы высокого уровня носят обувь с открытыми пальцами и пятками. Но когда это встреча с важными представителями других стран, то сидеть с голыми ногами совсем неприлично, поэтому они надевают кроссовки. С нашей точки зрения это вопиюще, с их точки зрения это абсолютная норма, — заключила эксперт.

Президент ОАЭ ранее надел кроссовки на неформальную встречу с Путиным. Главы государств встречались 20 октября в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Российский лидер выбрал для встречи деловой костюм, а в качестве обуви предпочел черные туфли.