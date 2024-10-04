Эксперт: США не способны остановить вооруженный конфликт Ирана и Израиля

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Израиль и Иран оказались на грани прямого вооруженного конфликта, предотвратить который власти США не в состоянии. Такое мнение выразил колумнист канадской газеты The Globe and Mail Конрад Якабуски.

"Прямой военный конфликт между Ираном и Израилем теперь, скорее всего, придет на смену ответным акциям насилия последних нескольких месяцев, в то время как <...> Тегеран и [премьер Израиля Биньямин] Нетяньяху движутся к столкновению, которое они долгое время считали неизбежным, - пишет журналист. - Действующий президент США, похоже, не в силах его предотвратить. Возможно, это касается и следующего (американского лидера - прим. ТАСС)". Эксперт пояснил, что Иран в противостоянии с еврейским государством уже не может действовать только с опорой на якобы подконтрольные ему движения "Хезболлах" и ХАМАС.

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы. Оба движения относятся к "оси сопротивления", куда входят мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. Иранские официальные лица неоднократно отрицали, что осуществляют командование или контроль над формированиями "оси" в регионе. При этом телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщил, что Иран после атаки на территорию Израиля передал США послание через Катар, что больше не будет проявлять "одностороннюю сдержанность".