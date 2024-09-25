Актриса Леди Гага с красными волосами вышла на публику с Хоакином Фениксом

Актеры Хоакин Феникс и Леди Гага появились на лондонской премьере "Джокера: безумие на двоих". Об этом сообщает US Weekly. Леди Гага вышла на красную ковровую дорожку в пышном красном платье с объемными рукавами. Она также продемонстрировала новый имидж — красные волосы и стрижку каре. Ей также сделали вечерний макияж. Актрису сопровождал на премьере коллега Хоакин Феникс. Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты будут происходить в лечебнице Аркхем. Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook.