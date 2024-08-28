«Такое лето»: вирусолог о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Лихорадка Западного Нила в России вызвана размножением комаров, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Специалист подчеркнул, что год от года ситуация меняется, сейчас выдалось такое лето, которое спровоцировало распространение заболевания.

Год от года ситуация меняется, сейчас выдалось такое лето. Некоторый подъем заболеваемости связан именно с размножением комаров. Есть подъем заболеваемости, но количество будет ограничено из-за сложного пути передачи. Для передачи должен быть животный резервуар, например птицы или комары определенного вида, — пояснил Аграновский.

Вирусолог отметил, что данная лихорадка сложно распространяется, поэтому не сможет стать аналогом гриппа или коронавируса. Специалист уточнил, что развелось очень много комаров рода кулекс.

Этому вопросу нужно уделять внимание, может быть, разработать вакцины. Если она уже есть, то в районах случаев заболевания нужно прививать пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, — заключил Аграновский.

Специалисты Роспотребнадзора ранее зарегистрировали лихорадку Западного Нила в 22 регионах России. В настоящий момент выявлено незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости в РФ. Показатель составил 0,08 на 100 тысяч населения.