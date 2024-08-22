Названа причина, по которой Меладзе не стоит давать концерты в России

Никто не рискнет организовывать концерты певца Валерия Меладзе в России, уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В разговоре с NEWS.ru общественник отметил, что артист уже успел показать, кто у него кумир. По его мнению, здравомыслящие бизнесмены и чиновники не рискнут связываться с артистом, хоть он и не находится под санкциями.

Ни один здравомыслящий чиновник, курирующий культуру, или бизнесмен, устраивающий корпоративы, не возьмет на себя такую ответственность. Меладзе показал, кто он, что он, кто у него кумир. Да, в отношении Меладзе санкций нет, он не иноагент, уголовного дела нет, он может вернуться в Россию, продолжать дело, как и его сестра. Он может вернуться в Россию, но кто будет с ним связываться? Это риск для репутации таких структур. Уважающий себя человек не будет пачкаться фамилией Меладзе, — пояснил Бородин.

Глава ФПБК предположил, что новость о концерте Меладзе в России является фейком. Он напомнил, что в Дубае исполнитель на одном выступлении поддержал проукраинский лозунг. Бородин отметил, что как к певцу вопросов к Меладзе нет, но как человек он показал себя не с лучшей стороны.

Если Меладзе появится, мы, как глас народа, будем просить отмены всех этих концертов в России. Я считаю, что он недостоин зарабатывать в России деньги. Там он уже никому не интересен. Они все обратно рвутся, так как миллионы долларов они могут получить только в России, на Западе им цена $100, — заключил общественник.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. По некоторым данным, исполнитель прорабатывает возможность организации юбилейного тура к своему 60-летию.