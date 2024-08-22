«Ему важно, чтобы о нем говорили»: продюсер оценил планы Меладзе вернуться в РФ с концертами

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что певец Валерий Меладзе планирует вернуться с концертами в Россию в 2025 году. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Смотрите, в ближайшие два-три месяца, я уверен, ажиотажа сверхъестественного вокруг концертов Меладзе после всех его высказываний не будет. Организаторы и заказчики будут просто наблюдать. Мы прекрасно понимаем, что, когда началась специальная военная операция, он пытался усидеть на двух стульях. Соответственно, у него это не получилось. Пытался заработать в Дубае, но, как говорится, это был первый и последний раз. Валерий прекрасно понимает, что Российская Федерация его кормила и кормит. Здесь лучшие гонорары для артистов. Он пытается реабилитироваться как артист и, соответственно, тем самым показать, что вроде бы ничего не говорил, просит пожалеть и простить его. Но здесь уже, наверное, решение о прощении будет зависеть от наших властей», — поделился медиаменеджер.

Продюсер также предположил, что после возвращения в РФ Меладзе придется гастролировать по городам за значительно меньшие гонорары. При этом главной целью для артиста, по мнению шоумена, является восстановление карьеры.

«В любом случае первые полгода, по моему мнению, он будет работать за половину стоимости своего гонорара. Если раньше за выступление он мог получать до 4 млн рублей, то сейчас, я уверен, он может и за 1,5 млн куда-то поехать по России — выехать на тот же корпоратив или закрытую вечеринку. Он также начнет посещать светские мероприятия. То есть здесь ему будет важно, чтобы о нем говорили и писали, началась вокруг него шумиха. Я даже не удивлюсь, если Меладзе, хотя он не такой человек, создаст какой-то черный хайп ради поднятия гонораров и репутации», — заявил Дворцов.

Ранее мы писали, что вернувшаяся в РФ жена Меладзе Альбина Джанабаева выложила кадры со съемки в Москве.