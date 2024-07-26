На Алтае больше не будут искать упавшего альпиниста

На Алтае завершилась спасательная операция по поиску альпиниста. Мужчина сорвался с высоты свыше 3 тысяч метров и упал в ущелье. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

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«Спасатели обследовали территорию, где упал альпинист. Им удалось обнаружить следы недавнего пребывания человека, в частности, страховку и веревки. Далее следы теряются в районе сброса талых вод в ручей, уходящих в ледник, протяженность которого свыше 200 метров», – отметили в пресс-службе.



В ведомстве также уточнили, что место выноса талых вод из-под ледника хорошо обследовано, но ни одежды, ни снаряжения обнаружено не было. Непосредственно русло ручья, которое находится подо льдом, обследовать не представляется возможным. В связи с этим спасательная операция завершена.

Напомним, что о падении альпиниста стало известно 23 июля. Два туриста из Красноярска были в районе ледника Ирбисту, когда на высоте более 3 тысяч метров один из них упал в ущелье. Туристическая группа была не зарегистрирована в МЧС России.