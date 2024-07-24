Олаф Шольц сдал интересы Германии США. Об этом в беседе с RT заявил старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя планы канцлера ФРГ переизбраться на второй срок. Он напомнил о подрыве "Северных потоков" и антироссийских санкциях, которые нанесли серьезный урон немецкой экономике. "Если немцам такое положение нравится, если политтехнологии смогут сохранить его на этом месте, то будем наблюдать за деградацией Германии. Если он худший канцлер из всех предыдущих, это вовсе не значит, что ему могут не присудить победу на выборах Германии. В нынешнем мире все возможно", - сказал Дудчак. Он добавил, что все будет зависеть от личности конкурентов нынешнего канцлера. 24 июля Шольц заявил на пресс-конференции, что будет снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2025 году. Он отметил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, "очень сплоченная". По его словам, социал-демократы намерены победить на федеральных выборах 2025 года. В июне в Германии состоялся подсчет голосов в рамках выборов в Европейский парламент, где, согласно результатам, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, "Альтернатива для Германии" заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории.