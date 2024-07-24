Опрос показал, что Трамп опережает Харрис в предвыборной гонке на 1 п.п

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис на 1 п.п. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS News и исследовательской службой Marist Poll.

Согласно данным опроса, Трампа поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, Харрис - 45%. 9% респондентов не определились с выбором.

При этом результаты опроса показали, что 44% избирателей отрицательно относятся к кандидатуре Харрис, 40% высказались положительно. 15% респондентов никогда не слышали о Харрис или не смогли оценить ее кандидатуру. Кроме того, 87% избирателей положительно отнеслись к решению президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Что касается Трампа, то 49% опрошенных выразили отрицательное отношение к его кандидатуре, 43% высказались положительно, тогда как 8% затруднились ответить. Помимо этого, согласно результатам опроса, 41% респондентов никогда не слышали о кандидате в вице-президенты США от республиканцев Джеймсе Дэвиде Вэнсе или не стали оценивать его кандидатуру. При этом 31% избирателей относятся к нему положительно, 28% - отрицательно.

Онлайн-опрос был проведен 22 июля среди 1 117 зарегистрированных избирателей. Его погрешность составила примерно 3,5 п.п.

Ранее результаты опроса общественного мнения компании Morning Consult показали, что Харрис отстает от Трампа на 2 п.п. Эти показатели значительно лучше тех, которые были у главы Белого дома до выхода из гонки. Байден отставал от Трампа на 6 п.п.

Президентская гонка

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на дебатах с Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на высший государственный пост.