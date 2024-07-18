«МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов» — Тарасова
Международный олимпийский комитет (МОК) повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпийские игры в Париже всего 15 российских спортсменов, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Ранее МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят в столице Франции в нейтральном статусе. В него вошли Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание). — МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов! Мне бы хотелось, чтобы наши атлеты хорошо выступили в Париже. Если они решили туда ехать, значит, есть с чем. Желаю им использовать возможности, показать лучшее, на что они способны, и занять достойные места, — сказала Тарасова «Матч ТВ». Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.