Трамп: Байден был очень мил во время телефонного разговора после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден был "очень мил" с ним во время телефонного разговора после попытки покушения. Об этом сообщает газета New York Post. Трамп назвал звонок Байдена "хорошим" и отметил, что Байден был "очень мил". 13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".