«Она никто»: Драпеко о возмутившем пользователей соцсетей посте Пугачевой

Депутат Государственной думы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru заявила, что ей неинтересна уехавшая из России певица Алла Пугачева. Так она прокомментировала новость о том, что артистка опубликовала в социальных сетях фотографию украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу в Киеве. Парламентарий добавила, что ей наплевать на любые заявления Примадонны.

Не хочу по поводу Пугачевой выступать. Мне наплевать, что она там сказала или написала. Что бы она ни говорила, она для меня никто. Пока она по ту сторону границы, она мне неинтересна, — рассказала Драпеко.

Ранее Пугачева заявила, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Так певица отреагировала на трагедию в Киеве, в которой президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские войска. При этом Министерство обороны РФ опровергло заявления украинской стороны и сообщило, что армия наносит удары только по объектам военной промышленности.

Продюсер и композитор Вадим Цыганов в свою очередь назвал Пугачеву «израильским рупором». Он посоветовал певице выкладывать реальные вещи, которые не требуют доказательств. Например, разрушенные после атак больницы и детей из сектора Газа. Цыганов считает, что Примадонне, которая долгое время проживала в Израиле, стоит именно там заниматься своими вещами.