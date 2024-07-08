Подозреваемых в изнасиловании журналистки «Матч ТВ» могут отправить в СИЗО

Следователи намерены ходатайствовать об аресте троих подозреваемых в изнасиловании журналистки «Матч ТВ» в Останкинском районе. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов осмотрели квартиры и места работы подозреваемых. Кроме того, в рамках расследования было выявлено несколько нарушений миграционного законодательства.

— Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавила Иванова.

7 июля продюсер и телеведущая Тина Канделаки подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино». Ранее сообщения об инциденте появились в средствах массовой информации.