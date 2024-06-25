В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Вучичем

Пока контактов президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем не запланировано. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.

«Насколько я знаю, пока такие контакты не запланированы», — заявил он.



22 июня газета Financial Times написала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые могли поступить на Украину, составил около €800 млн.

24 июня Александар Вучич заявил, что Белград поставляет продукцию военного назначения иностранным государствам на законном основании и не намерен за это оправдываться.

Вучич отметил, что раскручивание темы поставок сербских боеприпасов на Украину в западных и региональных СМИ направлено на осложнение отношений между Белградом и Москвой. Президент Сербии указал на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший о планах обсудить эту тему в контактах, является чрезвычайно умным человеком, которого не обманешь играми различных спецслужб.