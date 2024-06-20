Сербский журналист о снятии сборной с Евро из-за кричалок «Убей серба»: «Это заявление для давления на УЕФА. Поведение болельщиков Хорватии и Албании – продолжение политики против Сербии»

В связи с этим инцидентом генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в Евро-2024.

«Это сказал генеральный секретарь нашей федерации. Не уверен, что до этого дойдет. Думаю, что данное заявление сделано для давления на УЕФА. Считаю, что будут жалобы и протесты, но снятие с чемпионата Европы – нет.

В Сербии считают, что поведение болельщиков Хорватии и Албании – это продолжение политики против нашей страны, только уже в иной форме. Теперь это проявляется в спорте. Будем смотреть, как на этот инцидент отреагируют в УЕФА», – сказал сербский журналист Иван Цветкович.

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