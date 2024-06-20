Божович о снятии Сербии с Евро из-за кричалок «Убей серба»: «Поддержу любое решение сборной. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики»

В связи с этим инцидентом генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что Сербия не исключает отказа от дальнейшего участия в Евро-2024.

«Слышал про то, что Сербия может сняться с Евро. УЕФА должен наказать Албанию и Хорватию за эти выкрики. Если они сделают все как надо и правильно, тогда все и будет хорошо.

Если УЕФА не накажет, то не знаю, что и делать. Я бы поддержал любое решение сборной Сербии», – сказал бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?