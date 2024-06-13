«Если найдет слова»: Пашинян назвал условие для изменения позиции по ОДКБ

Армения может изменить свою позицию по Организации договора о коллективной безопасности, если из нее решит выйти Белоруссия, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа, — заявил Пашинян.

Он отметил, что не желает обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате организации, так как он заявлял, что участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». По его словам, обсуждение вопросов с Лукашенко продолжится в формате ЕАЭС и СНГ. При этом он подчеркнул, что не посетит Белоруссию, пока ее президентом будет Лукашенко.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.