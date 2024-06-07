МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сильный дождь, град и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.

"По данным синоптиков, в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и град, а также ветер с порывами до 15 м/с", - сообщили в столичном МЧС.

В МЧС отмечают, что может выпасть до 20 мм осадков.

Спасатели советуют, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.