Раскрыт возможный приговор устроившему перестрелку с полицией киллеру

Киллеру Андрею Демину, стрелявшему в бывшего скейтера Константина Балишанского на западе Москвы, грозит пожизненный срок. Возможный приговор раскрыл «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, в отношении Демина также будет возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ , поскольку он устроил перестрелку с полицейскими. Только за одно это его могут приговорить к пожизненному заключению.

Демин работал в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Он уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Демина задерживали в 2018 году за незаконный оборот наркотиков. Его жертвой стал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

Позже Демин попытался скрыться в лесополосе, но был замечен полицией у Аминьевского шоссе, где вступил в перестрелку со стражами порядка и получил ранение в голову, после чего был задержан.

По предварительным данным, причиной расправы стала ревность — Демин и Болишанский не поделили девушку.