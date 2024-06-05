Мировые цены на нефть стабилизировались после снижения накануне

Мировые цены на нефть стабилизировались после заметного снижения после публикации Американским институтом нефти (API) статистики запасов сырья в США.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 символически снижается на 0,01% – до 77,51 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,04%, до 73,24 доллара, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API отчитался о коммерческих запасах сырья в США. За неделю, завершившуюся 31 мая, они неожиданно выросли на 4,025 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA) в среду. Аналитики прогнозируют их снижение на 1,9 млн баррелей.

Отметим, что днем ранее стоимость марки Brent впервые с 5 февраля опустилась ниже 77 долларов за баррель. А в понедельник цена WTI впервые с 8 февраля опустилась ниже 75 долларов, а марки Brent – последовательно пробивала отметки в 80, 79 и 78 долларов.

В целом обе марки подешевели на 5% с начала недели. Это произошло после публикации результатов заседания представителей ОПЕК+ в воскресенье.