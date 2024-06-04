Президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на конференцию в Швейцарию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Однако все коллеги из СНГ отказали Зеленскому в его приглашении. "Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался", — отметил замминистра. До этого российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности. По его словам, австралийцы высмеивают свое правительство, даже провластные СМИ пишут про выбор представителя от Австралии с долей иронии. Телеканал ABC, согласно данным опроса, сообщал, что свыше половины опрошенных в Австралии хотели бы свернуть оказываемую их страной поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах.