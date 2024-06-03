Как судебные дела против Трампа и Байдена-младшего повлияют на выборы в США? Комментарий Георгия Бовта

Ровно половина американцев — 50%, согласно данным опроса ABC News/Ipsos, — полагают, что обвинительный вердикт присяжных Трампу по 34 обвинениям, связанным с махинациями с финансовой отчетностью, был правильным. При этом 49% считают, что ему после этого надо свернуть свою избирательную кампанию. 47% американцев также считают, что обвинения против Трампа были «политически мотивированными», 38% так не думают. Как приговор повлияет на дальнейший ход избирательной кампании?

Несмотря на обвинительный вердикт присяжных, пока данный судебный процесс не сильно повлиял на предвыборный расклад. 2/3 зарегистрированных избирателей еще до вынесения приговора уверяли, что он никак не повлияет на то, как они будут голосовать в ноябре.

Еще 15% сказали, что в случае обвинения будут скорее голосовать за Трампа, тогда как 17% — что не будут. По некоторым данным, каждый десятый республиканец может теперь от Трампа отвернуться, однако многие из верных ему сторонников лишь укрепятся в своей уверенности поддержать именно его против Байдена. Как ни странно, но и среди неопределившихся избирателей лишь треть внимательно следили за процессом, так что и на их выбор судебный приговор может не оказать решающего влияния. Индексы предпочтительности у Трампа и Байдена практически равны — 31% у первого и 32-33% у второго. Антирейтинг у обоих выше и также стабилен.

По общенациональным опросам, Байден вырвался вперед с отрывом в 2%, но это еще ничего не значит. Он по-прежнему имеет удручающе низкий уровень одобрения его деятельности — не выше 36%. С таким рейтингом за пять месяцев до выборов другой президент их почти гарантированно бы проиграл. Шансы Байдену дает то, что против него выступает столь неоднозначный кандидат, как Трамп. Но и наоборот. Не будь действующий президент столь непопулярен, Трампу на фоне груды уголовных обвинений действительно стоило бы уже давно сняться с дистанции. А так у него есть шанс благодаря престарелому Байдену, низкий уровень поддержки которого объясняется скорее именно его состоянием, нежели тем, что происходит в экономике, где как раз ситуация не так уж плоха, несмотря на относительно высокую инфляцию.

Байден пока теряет поддержку практически по всем сегментам своей коалиции 2020 года, когда он победил с общенациональным перевесом в 7 млн голосов, но в так называемых колеблющихся штатах, которые и стали решающими, выиграл голоса выборщиков с очень небольшим отрывом. Основной костяк коалиции Трампа остается прежним — это люди без высшего образования, и именно среди них падение поддержки Байдена наивысшее. Как и среди семей с годовым доходом до 50 тысяч долларов в год. В этом смысле Трамп идет на выборы как кандидат от «простой» и небогатой Америки. Среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч в год, и Байден, и Трамп потеряли поддержку почти в равной мере — минус 2% и минус 4%.

Соответственно, Америка остается сильно расколотой по партийным принципам, и на этот раскол даже скандальный судебный процесс над бывшим президентом пока не повлиял. Среди спонсоров республиканского кандидата обвинительный вердикт присяжных вызвал подъем солидарности в виде 53 млн долларов, поступивших в предвыборный фонд Трампа за первые сутки после этого.

Теперь испытание грозит семье Байденов. 3 июня начинается судебный процесс в Делавэре над сыном президента Хантером. Его обвиняют в том, что он скрыл употребление наркотиков, когда приобретал оружие в 2018 году. Разумеется, со стороны команды адвокатов Хантера тоже звучат заявления о том, что все дело против президентского сына «политически мотивировано». Сынок вообще известен своими скандалами, а также неподобающим поведением, связанным с употреблением алкоголя и наркотиков. Хотя с 2019 года он «в завязке».

Отца-Байдена по-человечески можно понять: наверняка он стал относиться к Хантеру слишком снисходительно после того, как от рака мозга в 2015 году умер его другой сын — Бо, тот-то как раз был куда более толковым.

Однако снисходительность — это не про американскую политику. К примеру, команда юристов, работающая на Байдена-старшего, отстранилась от процесса над Хантером, и у того сейчас серьезные проблемы с деньгами на адвокатов. В сентябре ему предстоит еще один судебный процесс — уже в Калифорнии, по делу об уклонении от налогов.

Республиканцы используют суды против Хантера Байдена, чтобы хоть как-то затмить дела, заведенные против Трампа. Кстати, если Трамп стал первым осужденным по уголовному делу бывшим президентом, то Хантер Байден является первым в истории сыном действующего президента США — фигурантом уголовного дела. Ему может грозить по делу о незаконном приобретении оружия до десяти лет тюрьмы. Но вряд ли в данном случае приговор будет столь суровым, если вердикт присяжных будет обвинительным. А может, еще как-то и рассосется. Все-таки Делавэр, как и Нью-Йорк, где присяжные вынесли вердикт против ненавидимого в штате Трампа, считается штатом демократическим, Байден там победил с перевесом в 20% голосов. А так-то, конечно, судебная система в Америке независимая. Хотя, как видим, уже не все американцы в это по-прежнему верят.