Эксперты рассказали, как выбрать качественное вино в магазине

При выборе вина в магазине в первую очередь нужно обратить внимание на то, как оно хранится, рассказали "РГ" эксперты.

Так, не стоит покупать вино, которое подверглось воздействию прямого солнечного света или находилось рядом с батареей. Из-за света и тепла вкус и качество напитка могут ухудшиться, пояснил винный эксперт и бар-менеджер гастроквартала "Три Вокзала. Депо" Святослав Ротарь.

Также, по его словам, важно положение вина на полке. "Если бутылка закупорена натуральной пробкой, лучше всего, чтобы она все время хранилась в горизонтальном положении, потому что так пробка не рассыхается. В противном случае вино начнет окисляться. Если же пробка из пластика, то вино можно хранить вертикально", - сказал эксперт.

Он отметил, что со временем количество вина в бутылке уменьшается: часть вина испаряется, другая впитывается пробкой. Если соблюдать правила хранения, то потеря объема будет небольшой. Но если условия хранения нарушены, вино может испаряться быстрее. В освободившееся место проникает кислород, вино окисляется быстрее, чем нужно, стареет и вскоре погибает.

"Покупая вино, подумайте, для какого случая вы его выбираете", - говорит винный эксперт и автор книги "Винология. Записки профессионального гурмана о лучшем из напитков и культуре его потребления" Владимир Щекин. Он подчеркнул, что белые вина обычно сочетаются с рыбой, морепродуктами и птицей, в то время как красные лучше подходят к красному мясу и блюдам с богатыми соусами.

"Кстати, если у вина есть медали международных конкурсов вина и оценка международных винных критиков (Роберта Паркера, Джеймса Саклинга, Тима Аткина и других), то, скорее всего, оно понравится и вам", - добавил Владимир Щекин.

Винный эксперт Александр Стрельников рекомендует обратить внимание на танины и кислотность, указанные на этикетке. Танины придают вину сухость и вяжущий вкус, в то время как кислотность обеспечивает вкус свежестью и яркостью. По его словам, вина с высоким содержанием танинов, такие как Каберне Совиньон или Неббиоло, могут быть более вяжущими на вкус, в то время как вина с высокой кислотностью, такие как Шардоне или Рислинг, могут казаться более освежающими.

Эксперты также предупредили, что не все вина становятся лучше с возрастом. Иногда "передержанное" вино бывает опасно для здоровья, рассказал эксперт Святослав Ротарь. Так, 90% вин нужно употребить в течение года, у 5-10% вкус становится лучше через год, и лишь 1% вин становится качественнее спустя 5-10 лет.

Есть вина, которые со временем могут стать более сложными и интересными, уточнил эксперт Александр Стрельников. Он пояснил, что они производятся из сортов винограда с высоким уровнем танинов, кислотности и концентрации фруктовых ароматов. Со временем танины смягчаются и становятся менее заметными, что делает вино более мягким и округлым на вкус. К сортам винограда, которые хорошо стареют, относятся Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, Неббиоло и Риоха. "Большинство таких вин могут храниться от 5 до 20 лет, реже - дольше, но, достигнув своего совершенства, они начинают ухудшаться", - заключил эксперт.