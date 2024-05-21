Politico: решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Требование главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спасло политическую карьеру главы кабмина, позволив ему удержаться у власти. Об этом говорится в материале, опубликованном европейским изданием газеты Politico.

По ее оценкам, как раз в том момент, когда казалось, что "дни пребывания Биньямина Нетаньяху у власти, наконец, сочтены", МУС "пришел ему на помощь". Газета утверждает, что обвинения израильского руководства в военных преступлениях "не только не приведут к приостановке боевых действий [в секторе Газа], но и заставят израильтян сплотиться вокруг своего премьер-министра". По информации издания, на выходных министр в военном Израиля Бени Ганц пригрозил выйти из него, если Нетаньяху не разработает послевоенный план управления сектором Газа, в результате чего кабинет оказался на грани развала. По данным Politico, Ганц считается тем самым политиком, который может положить конец долгой и бурной политической карьере Нетаньяху.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт (2006-2008) заявил изданию, что израильтяне негативно отреагируют на решение МУС, поскольку оно приравнивает ответственность Нетаньяху за операцию в Газе к ответственности лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа ЯхьИ Синвара. По словам Надава Штраухлера, бывшего стратега предвыборной кампании Нетаньяху, большинство израильтян будут считать, что решение Хана нацелено на Израиль, а не только на главу исполнительной власти.

20 мая прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.