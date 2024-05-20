Боец Немков назвал неочевидной победу Усика над Фьюри

Известный российский боец смешанных единоборств (MMA) Вадим Немков заявил, что победа украинца Александра Усика над Тайсоном Фьюри была неочевидной, передает LiveResult.ru. "Конечно же, это была неочевидная победа. Встречались два таких серьёзных боксера. Бой показал, что на ринге были лучшие в мире в данном виде спорта", - сказал Немков. Усик одолел Фьюри раздельным решением судей. Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. 2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.