Президент Fight Nights Global Гаджиев: душа к нему не очень лежит

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев отреагировал на победу украинца Александра Усика раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри, передает "Спорт-Экспресс". "Все по делу. В последнее время болеть за Усика не получается, потому что он сильно представлен в политике. Душа к нему не очень лежит. Но со спортивной точки зрения он король тяжелого веса", - сказал Гаджиев. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого боя. Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. 2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.