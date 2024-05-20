Боксер Лебедев об Усике: наверное, он сейчас является лучшим тяжеловесом

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри предположил, что Усик является лучшим тяжеловесом в истории бокса, передает Sport24. "Бой отдали заслуженно Усику. Наверное, на сегодняшний день Усик является лучшим тяжеловесом в истории бокса. Это трудяга. Он все заработал своим собственным трудом", - сказал Лебедев. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за 25 лет. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого боя. Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира. Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. 2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.