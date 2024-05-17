Семин объяснил, чем может быть опасно приглашение Станковича в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал «Матч ТВ», чем может быть опасен приход сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака». В четверг «Спартак» объявил, что с сезона‑2024/25 главным тренером команды будет Станкович. Соглашение с 45‑летним специалистом будет рассчитано на два года. Ранее серб тренировал венгерский «Ференцварош», белградскую «Црвену Звезду» и итальянскую «Сампдорию». — Станкович — великий футболист. Но у нас много великих было… Очень хорошую работу сделали агенты, которые привели большую группу тренеров в Россию. Приблизительно такое же было раньше в «Локомотиве». Вполне возможно, что при Станковиче у «Спартака» может быть хорошее выступление. Но когда все иностранные специалисты уйдут, на их месте не останется ни одного российского тренера, — сказал Семин «Матч ТВ». Серб в качестве игрока шесть раз выиграл чемпионат Италии в составе «Интера» и «Лацио», стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по шесть раз завоевал Кубок Италии и Суперкубок страны, по разу выиграл чемпионат Югославии и Суперкубок УЕФА. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.