Валерий Непомнящий: для «Спартака» нужна фигура крупнее, чем Станкович

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я очень хорошо помню Станковича как футболиста. Но не знаю его уровень в качестве тренера. Знаю, что он возглавлял «Ференцварош» после Черчесова и стал чемпионом, а также был чемпионом в Сербии. Но мне кажется, что «Ференцварош» — это команда, как у нас «Зенит», по уровню возможностей, финансам и подбору игроков.

Я не знаю, какие были критерии отбора тренеров в «Спартак». Но команде очень важно, чтобы была имиджевая составляющая тренера, чтобы он был авторитетом для игроков, болельщиков, журналистов и руководства клуба. Поэтому не знаю, должен ли быть в «Спартаке» отечественный специалист или же иностранец. Я всегда за отечественного тренера, тем более если у него была бы история, связанная со «Спартаком».

Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные ЦСКА, «Динамо» или «Зенит», то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для «Спартака», мне кажется, нужна более крупная фигура. Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию. Сербия — это страна игровиков. Это маленькая страна, где много выдающихся и сильных футболистов и тренеров. Поэтому сербы к нам очень сильно близки», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.